Stasera in TV: “27 volte in bianco” e “Lemony Snicket”

Nonostante il weekend alle porte, la redazione di LiveUnict vi suggerisce la migliore programmazione televisiva per stasera venerdì 26 giugno. In totale relax, magari con un bel gelato.

27 volte in bianco [Canale 5, 21:21]: Jane deve fare la damigella nel matrimonio della sorella. È la ventisettesima volta che fa la damigella e un giornalista pensa di fare un articolo su di lei.

Transformers – L’era dell’estinzione [Italia uno, 21:30]: quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra i robot che ha lasciato l’umanità sconcertata, un meccanico (Mark Wahlberg) e sua figlia (Nicola Peltz) scoprono qualcosa che attira l’attenzione di un paranoico ufficiale governativo (Kelsey Grammer) e di nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra.

Il prescelto [Canale 20, 21:04]: mentre indaga sulla scomparsa di una ragazza da un’isoletta remota della costa americana, uno sceriffo scopre che un mistero più grande si nasconde nelle pieghe della neo-pagana comunità che popola il luogo.

Suite Francese [Rai Movie, 21:10]: ambientato durante i primi anni dell’occupazione tedesca in Francia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia della bellissima Lucile Angellier, abitante in un villaggio francese, che nell’attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina. La vita di Lucile viene stravolta quando i parigini in fuga si rifugiano nella cittadina dove vive e la città viene invasa dai soldati tedeschi che occupano le loro case. Inizialmente Lucile ignora la presenza di Bruno von Falk, un raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione. Ma dopo un’iniziale indifferenza, Lucile si risveglia e inizia a esplorare sentimenti sepolti che la porteranno inevitabilmente verso Bruno.

Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi [Paramount Channel 21:10]: Violet, Klaus e Sunny, rimasti orfani, ereditano una considerevole fortuna e vengono presi di mira dal perfido conte Olaf, che vuole arricchirsi alle loro spalle. Costui cerca in tutti i modi di eliminare i bambini e i loro tutori, ma i tre fratelli gli danno del filo da torcere: Violet sa creare macchine portentose, Klaus è un lettore accanito, mentre Sunny morde tutto ciò che le capita.