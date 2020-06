Regione Sicilia: in distribuzione 5 milioni di guanti per il personale sanitario

La Protezione civile distribuisce agli enti ospedalieri della Regione 5 milioni di guanti in lattice, in attesa in un ulteriore carico in arrivo nella giornata di domani.

La notte scorsa, è giunto a Palermo un carico contenente 5 milioni di guanti monouso in lattice, destinati al personale impegnato negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Regione. La Protezione Civile regionale sta già distribuendoli in attesa di un altro carico contenente 4 milioni di guanti in nitrile.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Regione Siciliana attraverso la propria Protezione civile, ha distribuito complessivamente oltre 30 milioni di pezzi, tra dispositivi di protezione individuale, macchinari e altri materiali.