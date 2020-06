Viaggi in aereo, Ricciardi: “Una cosa ancora da non fare”

Viaggi in aereo? Non per il momento. A mettere in guardia e Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, che sconsiglia gli spostamenti in aereo.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, ha presentato oggi il rapporto Osservasalute. Nel corso della presentazione ha messo in luce alcune pericolosità relative all’emergenza sanitaria ancora in corso. Ricciardi ha anche parlato degli spostamenti, e ha messo in guardia sui viaggi in aereo: “Prendere un aereo? Negli Stati Uniti hanno intervistato oltre 500 colleghi epidemiologi facendolo loro questa domanda e la risposta della maggioranza è stata: ‘forse, fra 6 mesi’. È un’esagerazione, ma di certo non è qualcosa da fare la prossima settimana”.