Catania, riaprono le riserve dell’Oasi del Simeto e di Fiumefreddo: le regole da rispettare

Il pubblico potrà accedere alla riserva naturale dell'Oasi del Simeto, con la possibilità si svolgere escursioni a piedi. Di seguito le regole da rispettare e gli orari di apertura e chiusura per le visite.

Appena entrati nella stagione estiva, le Riserve naturali Orientate della città metropolitana di Catania dell’Oasi del Simeto e di Fiumefreddo riaprono al pubblico. Sarà possibile svolgere escursioni, anche in bici: infatti, tutti i sentieri dell’Oasi saranno percorribili. Mentre rimangono in attesa i centri visita per l’illustrazione della fauna e della flora delle due riserve naturali.

Tuttavia, in vista anche del periodo di emergenza e delle norme igienico-sanitarie, si raccomanda al pubblico il rispetto delle regole base per la permanenza in sicurezza presso i due siti naturali. Oltre al più e più volte raccomandato rispetto per l’ambiente, si invitano i visitatori ad indossare la mascherina ogni volta che non si può rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri; disinfettare frequentemente le mani; non condividere cibo, borracce, abbigliamento e attrezzature con gli altri escursionisti.

Gli orari di visita nella riserva di Fiumefreddo vanno da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18. Sabato mattina aperto sino alle ore 13, con chiusura per la domenica. Invece, nell’Oasi del Simeto la fruizione è consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto, con ingresso gratuito.