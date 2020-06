Netflix: le serie TV e i film in arrivo a luglio

La nota piattaforma americana di streaming di film e serie tv ha pubblicato l'elenco delle nuove uscite previste per il mese di luglio.

L’offerta Netflix si arricchisce anche a luglio, con l’uscita di tante nuove serie tv originali, che approdano per la prima volta sulla piattaforma. Anche se la quarantena è giunta agli sgoccioli per molte zone mondiali, Netflix non smette di sorprendere i suoi abbonati, proponendo mensilmente nuovi contenuti spesso originali. Ecco la lista delle nuove uscite:

Serie Tv originali Netflix:

Mystic pop-up bar, prima stagione , 2 luglio;

Warrior Nun, prima stagione, 2 luglio;

Il club delle babysitter, prima stagione, 3 luglio;

Le ragazze del centralino, quinta stagione parte 2, 3 luglio;

Ju-On: Origins, prima stagione, 3 luglio;

Hook, prima stagione, episodi a cadenza settimanale, 4 luglio;

The underclass, prima stagione, episodi a cadenza settimanale, 5 luglio;

Stateless, Miniserie, 8 luglio;

The protector, quarta stagione, 9 luglio;

Oscuro desiderio, prima stagione, 15 luglio;

Cursed, prima stagione, 17 luglio;

The Umbrella Academy, seconda stagione, 31 luglio.

Film originali Netflix

Sotto il sole di Riccione, 1 luglio;

Desperados, 3 luglio;

The old guard, 10 luglio;

Offerta alla tormenta, 24 luglio;

The kissing booth 2, 24 luglio.

Film

Dal 1 luglio:

5 cm al secondo;

Bad boys II;

Dream house;

Eurotrip;

Geronimo;

Il colore del crimine;

Il figlio di Chucky;

In punizione;

Latin lover: istruzioni per l’uso;

Le 12 fatiche di Asterix;

Mickey occhi blu;

Nemiche amiche;

The big sick;

Troll hunter;

Tu, io e Dupree;

Week-end di terrore.

Dal 5 al 7 luglio: