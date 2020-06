Stasera in TV: “Notte prima degli esami – Oggi” e “Transformers 3”

Finalmente, il weekend: si conclude l'ultima settimana di lavoro della stagione primaverile. In attesa di andare a festeggiare l'arrivo dell'estate in spiaggia, perché non passare la serata rilassandosi, di fronte ad un buon film? La programmazione televisiva consigliata dalla redazione di LiveUnict per stasera, venerdì 19 giugno.

Sulle ali della pazzia [Rai 2, ore 21.20]: thriller canadese da brividi. Amber vive il momento più felice della sua vita: si sta per sposare con l’amore della sua vita, la cui madre stravede per lei, quasi come fosse una figlia. Il dolce attaccamento della suocera suscita la gelosia della madre di Amber, che prende la decisione più drastica: ucciderla, per avere l’esclusiva sulla figlia;

Notte prima degli esami – Oggi [Rai 3, ore 21.20]: il film ruota attorno alle peripezie del giovane Luca che, in attesa di dare l’esame di maturità, si innamora della bella biologa marina Azzurra, causandogli non poche distrazioni;

Mobius 2013 [Rai 4, ore 21.19]: thriller pieno di suspense, vede protagonisti una spia che indaga su un caso di riciclaggio sporco a Montecarlo il cui destino si incrocia a quello di una bellissima trader;

Transformers 3 [Italia 1, ore 21.30]: terzo capitolo della saga di Michael Bay. Shockwave governa Cybertron, gli Autobot e i Decepticon si trovano sulla Terra. Sam Witwicky è cresciuto, e la sua amicizia con Optimus Prime continua a registrare alti, bassi e tanti ripensamenti;

Le belve 2012 [Mediaset, ore 21.04]: cast stellare per un film che vede protagonisti due amici che decidono di aprire in California, con l’aiuto di alcuni complici, una grande piantagione di marijuana. Ciò desta le attenzioni, però, dello spietatissimo cartello messicano.