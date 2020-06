Malala corona i suoi sogni: si è laureata a Oxford in filosofia, politica ed economia

La giovane attivista pachistana, in prima linea sul fronte dell'istruzione femminile, si è laureata oggi ad Oxford coronando uno dei suoi sogni più grandi.

Malala Yousafzai, giovane attivista e premio Nobel pachistana, si è laureata oggi ad Oxford in filosofia, politica ed economia, all’età di 22 anni: “Non so cosa farò adesso, per il momento sono disoccupata! Ora voglio solo leggere, guardare Netflix e dormire”, ha twittato, accompagnando le sue parole con le foto dei festeggiamenti che la ritraggono ricoperta di coriandoli, spuma e fiori insieme alla sua famiglia.

L’attivista vive a Londra ormai dal 2012, quando è stata colpita alla testa dai talebani, a soli 14 anni, per essersi esposta in favore dell’istruzione femminile, auspicando una progressiva apertura dei saperi per lei e per le altre ragazze pachistane. A causa di un simile terribile gesto, Malala rischiò di perdere la vita ma fu miracolosamente salvata e trasferita all’ospedale di Birmingham.

Oggi, il completamento del suo corso di studi, ha coronato di successo il fervente attivismo che sempre le ha dato speranza: “Ora dobbiamo attuare il cambiamento ed essere sempre più coinvolti”.