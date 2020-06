Playa di Catania su Canale 5: spiaggia libera affollata ma nel rispetto delle regole

Spiaggia libera del litorale catanese presa d'assalto dai bagnanti. Le telecamere del programma "Mattino Cinque" hanno testimoniato il buon distanziamento sociale messo in atto dalla gente.

La Playa di Catania ricomincia a essere popolata. Anche nel capoluogo etneo, infatti, la gente ha ricominciato ad andare al mare e le spiaggia libera risulta già affollata. Le telecamere di “Mattino Cinque”, oggi, hanno mostrato i tanti bagnanti che prendendo il sole cercano di mantenere il distanziamento sociale imposto dalle nuove norme.

Il Comune di Catania ha, inoltre, iniziato a installare dei paletti che indicheranno le postazioni corrette per evitare i rischi da contagio in vista dell’apertura ufficiale, prevista per domani.

