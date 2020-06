Maturità 2020, premier Conte agli studenti: “Per voi una prova speciale”

Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell’esame di maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore.

La Maturità 2020 parte oggi, mercoledì 17 giugno, con milioni di studenti pronti a sostenere l’orale. A voler augurare buona fortuna agli studenti è il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con un video sulla propria pagina Facebook: “Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell’esame di maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore“.