Stasera in TV: in programmazione la finale di Coppa Italia

Il ritorno del calcio in chiaro sulla Rai accompagnato da film cult per gli italiani: ecco la programmazione TV di stasera, mercoledì 17 giugno.

Coppa Italia – Napoli vs Juventus [Rai 1, 20:30]: la finale della coppa nazionale tra Napoli e Juventus. Le due squadre sono reduci da un pareggio nelle due semifinali, rispettivamente contro Inter e Milan, ottenendo tuttavia il passaggio del turno. Il Napoli di Rino Gattuso affronterà la Juventus di Maurizio Sarri, entrambi alla ricerca del primo trofeo stagionale.

Underworld – La ribellione dei Lycans [Rai 4, 21:20]: Prequel della trilogia vampiresca Underworld. Questo capitolo racconta come i vampiri e i lycans siano diventati acerrimi nemici a causa della storia d’amore tra Sonja, principessa vampira, e Lucian capo dei lycans.

Pensavo fosse amore invece era un calesse [Rete 4, 21:30]: pellicola del ’91 diretta e interpretata da Massimo Troisi, con Francesca Neri. Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tomaso è troppo pigro, dice lei che intanto inizia una relazione con un altro, un certo Enea. Il povero Tommaso riesce ad averla vinta. Cominciano di nuovo i preparativi, ma questa volta è lui a farsi cogliere dai dubbi.

La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel [Rai Movie, 21:10]: Woody Allen dirige Justin Timberlake e Kate Winslet in una storia di amore e gelosia che racconta le vicissitudini di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York anni 50.

Hitch – Lui si che capisce le donne [TV 8, 21:30]: Will Smith ed Eva Mendes in una commedia romantica di Andy Tennat. Alex Hitchens fa il consulente sentimentale dando consigli a quegli uomini che si sentono poco sicuri di se con le donne. Una volta innamorato di una avvenente giornalista è lui a entrare in crisi e a non saper che fare per conquistare la ragazza.