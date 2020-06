Concorso scuola al via: come presentare domanda

Concorso scuola: via alle domande per il bando scuola ordinario e per la scuola dell'infanzia e primaria: ecco come fare per presentare domanda e entro quando.

A partire da oggi sarà possibile fare domanda per partecipare alla concorso ordinario per la scuola secondaria e a quello per ordinario per l’infanzia e primaria. Si tratta infatti della prima giornata utile per poter effettuare la richiesta di partecipazione alle prove di selezione, per la quale ci sarà tempo fino alla fine di luglio. Ecco come fare per presentare la domanda di partecipazione al concorso.

Concorso scuola: come fare domanda

Per gli aspiranti candidati ad entrambi i corsi le istruzioni per la presentazione delle domande sono le medesime. Le richieste di partecipazione saranno presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. L’accesso alla già nota piattaforma richiede il possesso delle credenziali SPID o dell’utenza che permette di usufruire dell’area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione, nonché abilitata a IstanzeOnline.

Una volta fatto accesso a IstanzeOnline, sarà necessario proseguire con la registrazione all’area. Le procedure relative sono due, in base al possesso o meno di una identità SPID. Inoltre, la fase di registrazione è assistita dalla guida presente nella pagina iniziale, che fungerà da supporto agli applicanti. Tuttavia, la procedura si dimostra più breve e semplificata per coloro i quali possiedono l’identità SPID, dato che molti dati non necessiteranno di essere nuovamente inseriti e che non sarà necessario il riconoscimento presso una scuola.

Concorso scuola ordinario

Per il concorso ordinario relativo alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, il Miur ha anche provveduto a specificare le direttive per la presentazione delle domande.

Ogni candidato può infatti presentare richiesta in una sola regione, ad eccezione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Inoltre, è possibile fare domanda per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure per quanto riguarda il sostegno. Inoltre, chi concorre a più procedure concorsuali dovrà presentare in ogni caso un’unica istanza nel quale dovrà indicare le procedure concorsuali alle quali intende partecipare. Infine, per entrambi i concorsi ordinario secondaria e quello infanzia e primaria, la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2020.