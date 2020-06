Corsa da Catania a Palermo per trapianto di rene: Polizia scorta ragazzino bloccato nel traffico

Da Catania a Palermo in auto per raggiungere l'ospedale. Un uomo assieme al figlio che doveva sottoporsi al trapianto rimane però imbottigliato nel traffico e viene soccorso dalla Polizia.

Folle corsa da Catania a Palermo per un trapianto di rene. Nei giorni scorsi, un uomo residente in provincia di Catania, riceve una telefonata dall’Ospedale Civico di Palermo, nel corso della quale gli viene comunicata la disponibilità di un rene compatibile per il figlio, e si mette in viaggio verso Palermo. La telefonata arriva intorno alle 16.30 e l’uomo deve essere in reparto entro le 18.30.

Inizia così la corsa verso l’ospedale, ma l’uomo e il figlio rimangono imbottigliati nel traffico autostradale all’altezza di Termini Imerese. Viene così chiesto aiuto alla Polizia, che immediatamente predispone una staffetta affinché l’uomo potesse essere raggiunto in autostrada da una pattuglia e raggiungere così in tempo l’ospedale. Una volante del Commissariato di Bagheria ha raggiunto l’uomo e lo ha scortato fino alle porte di Palermo dove è stato “agganciato” da una volante della Questura di Palermo che lo ha condotto in ospedale in tempo per il trapianto.

L’uomo ha, in seguito, inviato una lettera di ringraziamento al questore, specificando che il trapianto è andato a buon fine e la convalescenza del figlio procede bene.