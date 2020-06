UNICT – Pubblicate le graduatorie definitive di scorrimento dell’Erasmus+ Studio

Università di Catania: pubblicate le graduatorie di scorrimento definitive relative all'Erasmus+ Studio per l'anno accademico 2020/2021.

L’Università di Catania rende noto di aver pubblicato nella giornata di ieri le graduatorie definitive di scorrimento dell’Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2020/2021. Come previsto dal bando, è stata formulata una graduatoria di merito per ciascuna delle quattro macro-aree previste:

bio-medica

economica/giuridica/sociale

scientifica

umanistica

Per ogni informazione sull’edizione 2020/21 del bando Erasmus+ Studio si può contattare l’Ufficio Mobilità internazionale (referente: Doriana Manuele, Tel: +39 095/7307020).