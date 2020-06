Stasera in TV: in programmazione “Fuga per la vittoria”

Film diventati cult nel cinema internazionale per questa serata di metà settimana: ecco il meglio della programmazione televisiva di stasera, mercoledì 10 giugno.

Underwolrd – Evolution [Rai 4, 21:20]: Selene e Michael, dopo le vicende del primo film, sono in fuga, alla ricerca delle origini della loro stirpe. Intanto il vampiro Marcus si è risvegliato ed è deciso a liberare il fratello William, un licantropo, dalla sua prigionia plurisecolare. Il conflitto di classe tra vampiri (aristocratici) e lupi mannari (bruti e schiavi) del precedente episodio sbiadisce; in compenso aumentano le atmosfere gotiche e il digitale.

Ocean’s Eleven [Rete 4, 21:30]: commedia con un cast composto da Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ed Andy Garcia. Danny Ocean dopo cinque anni di galera per truffa aggravata riunisce i suoi vecchi compagni per fare un colpo ad un casinò gestito da Terry Benedict che tra le altre cose ora sta con la sua ex moglie Tess di cui è ancora innamorato.

Fuga per la vittoria [Iris, 21:00]: Sylvester Stallone negli anni del suo successo con Rocky, veste i panni di un prigioniero canadese in un campo di stermino nazista, in un film insieme a Michael Caine. Una pellicola avventurosa che racconta una partita a calcio tra nazisti e prigionieri Alleati.

Notte brava a Las Vegas [21:30]: Cameron Diaz e Ashton Kutcher in una commedia all’insegna della follia. Dopo una notte di baldoria e tanto alcool lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casinò e quindi visto che sono sposati devono dividersi la torta. Inevitabilmente nasce del tenero tra i due.