Coronavirus Sicilia, due contagi in più di ieri: gli aggiornamenti

Coronavirus Sicilia: gli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile nazionale per la giornata di oggi, martedì 9 giugno.

I casi di coronavirus in Sicilia sono stati trasmessi nella giornata odierna dalla Protezione Civile nazionale. La Regione Siciliana, infatti, trasmetterà i dati relativi all’andamento epidemiologico solo ogni due giorni e non, come avvenuto fino allo scorso weekend, giornalmente.

Per quanto riguarda la Sicilia, gli attualmente positivi sono in tutto 853, due in più di ieri, rispettivamente nelle province di Palermo e Catania. Compensati, tuttavia, dai nuovi guariti, dunque nessuna variazione rispetto alla giornata precedente. Dei casi di Covid attuali, 39 si trovano ricoverati in ospedale e 6 in terapia intensiva. La stragrande maggioranza (808), invece, si trova in isolamento domiciliare.

Immutato il numero di decessi (278), mentre i tamponi eseguiti finora dall’inizio della pandemia sono 168.562. Questi, invece, i casi totali (e non, dunque, attuali), relativi alle province dell’Isola dall’inizio della pandemia:

Messina: 565

Catania: 1075

Siracusa: 251

Ragusa: 98

Enna: 425

Caltanissetta: 176

Agrigento: 141

Trapani: 142

Palermo: 581

Il prossimo aggiornamento relativo al coronavirus in Sicilia avverrà a cura della Regione nella giornata di domani.