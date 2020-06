Giro d’Italia 2020 spostato all’autunno: si parte dalla Sicilia

In attesa dell'ufficialità, per l'Isola arrivano splendide notizie: il Giro d'Italia 2020 potrebbe partire dalla Sicilia.

Si respira, in Sicilia, un clima quasi festoso: questo perché, sebbene non vi sia ancora l’ufficialità, il Giro d’Italia potrebbe partire proprio dall’Isola. Naturalmente, si viaggia ancora nell’incertezza: effettivamente, infatti, il Giro era stato spostato direttamente al 2021.

Invece, da qualche settimana, gli organizzatori dell’evento si sono messi in contatto con Palazzo d’Orleans: si tenta di far partire il Giro in autunno, e la data designata potrebbe essere quella del 3 ottobre. Si partirebbe, in tal caso, da Palermo, per arrivare a Monreale. Grande la gioia del sindaco Alberto Arcidiacono, che spiega come questa “sarebbe una grande opportunità, dopo questo periodo di buio”.

Secondo le pianificazioni, una volta passata la tappa di Monreale, sarebbe poi la volta di Calatafimi; si proseguirebbe prendendo la Palermo-Sciacca alla volta di Agrigento. Resta il dubbio per Catania e per l’Etna, invece: sebbene fossero previste nel vecchio programma, non si hanno ancora notizie certe al riguardo. Non resta che aspettare: la partenza del Giro d’Italia dalla Sicilia potrebbe essere un’occasione perfetta per ricominciare, e recuperare tutto il tempo perduto durante il lockdown.