Stasera in TV: “Sole cuore amore” e “Il cosmo sul comò”

La nostra consueta rubrica quotidiana sui film e i programmi in onda stasera in TV. La programmazione televisiva consigliata dalla redazione di LiveUnict per stasera, giovedì 4 giugno.

Sole cuore amore [TV8, ore 21.30]: Daniele Vicari regista del film, racconta un’Italia che affronta con coraggio la brutalità che la crisi economica incoraggia e legittima, mettendo sotto assedio uomini e donne di buona volontà. È coraggiosa anche la scelta di rivelare uno dei segreti più gelosamente custoditi nell’Italia delle apparenze: che tante donne si fanno il mazzo per portare avanti una vita dignitosa accanto a mariti annichiliti dall’azzeramento identitario che deriva al maschio italico dall’essere estromesso dal settore produttivo. Due le protagoniste, amiche da sempre e con due vite diverse con qualcosa in comune e la voglia di non soccombere alla quotidianità

The Lincoln Lawyer [Rai Movie, ore 21.10]: Mickey Haller (Matthew McConaughey) è un avvocato che difende i criminali di Los Angeles e lavora dai sedili posteriori della sua Lincoln Sedan. Haller ha speso la maggior parte della sua carriera a difendere vari tipi di criminali fino a quando non trova il caso della sua vita: difendere Louis Roulet (Ryan Phillippe), un playboy di Beverly Hills accusato di stupro e tentato omicidio. Il caso apparentemente semplice, pian piano si rivela molto più complesso e che metterà Haller a dura prova.

Il cosmo sul comò [Italia 1, ore 21.30]: i bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naÏf di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all’altro.

Opera senza autore [Rai 3, ore 20.45]: ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth.

Man on justice – il fuoco della vendetta [Nove, ore 21.25]: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto per liberarla.