Concorso Polizia: pubblicato il bando da 1350 posti

Concorso polizia: nuovo bando per il reclutamento di allievi agenti. Previsti 1350 posti. tutto quello che c'è da sapere: domanda, requisiti e scadenza.

Concorso polizia – Nuove possibilità per chi sogna di far parte del corpo poliziesco. Infatti, il Ministero dell’Interno ha indetto un nuovo concorso pubblico, finalizzato al reclutamento di 1.350 Allievi Agenti della Polizia di Stato. La selezione pubblica è rivolta ai candidati in possesso del Diploma. Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 15 giugno 2020.

Concorso Polizia: requisiti d’accesso

Ai candidati al concorso Polizia di Stato si richiede il possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente;

essere maggiorenni (18 anni) e non aver compiuto 26 anni di età;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

nessuna precedente espulsione dalle Forze Armate;

nessuna condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non possedere misure di sicurezza o di prevenzione;

non contare a proprio carico licenziamenti da pubblici uffici,

essere in regola: dunque non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti dall’impiego.

Si segnala che quindici posti verranno riservati prioritariamente ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca).

Prove d’esame

La procedura selettiva si espleterà mediante la valutazione dei titoli e il superamento delle seguenti quattro prove d’esame:

prova scritta: prevede un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura generale. La suddetta prova mira verificare inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 6/10. prova di efficienza fisica; accertamento psico-fisici; accertamento attitudinale.

Concorso Polizia: domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al concorso per Allievi Polizia di Stato deve essere compilata esclusivamente online entro il 15 giugno 2020. Da questa sezione, è possibile scaricare il bando per 1350 allievi agenti di polizia dove sono contenuti in dettaglio tutti i requisiti necessari e le prove d’esame.