Bonus Inps, fino a 1000 euro per autonomi: info e scadenze

Bonus Inps: quante volte volte abbiamo sentito queste due parole nelle ultime settimane? Con il Decreto Rilancio, alcune categorie hanno avuto la possibilità di usufruire di diversi sussidi. Tanti altri italiani, però, sono rimasti esclusi, almeno fino ad ora: ecco cosa potrebbe cambiare nel mese di giugno.

Bonus Inps: a chi è esteso?

Gli autonomi e possessori di partita IVA fino ad ora non hanno potuto ricevere gli ormai celebri sussidi da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Oggi, tuttavia, grazie alla rivalutazione dei vertici, si allungherebbe la lista degli aventi diritto al bonus:

i titolari degli assegni di invalidità e i lavoratori stagionali , in un primo momento esclusi, adesso potranno fare domanda all’Inps per ottenere il bonus della somma già citata;

e i , in un primo momento esclusi, adesso potranno fare domanda all’Inps per ottenere il bonus della somma già citata; la platea dei beneficiari si estende e coinvolge anche i percettori del Reddito di Cittadinanza per cui, tuttavia, l’erogazione consisterà solo in una parziale integrazione al reddito (fino a un massimo di 600 euro);

per cui, tuttavia, l’erogazione consisterà solo in una integrazione al reddito (fino a un massimo di 600 euro); sono, infine coinvolti lavoratori dello spettacolo regolarmente iscritti al relativo Fondo.

Bonus Inps: i requisiti per i lavoratori dello spettacolo

Quali requisiti dovranno possedere i lavoratori dello spettacolo per presentare la richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed ottenere il bonus? Questi potranno partecipare solo nel caso in cui:

nel 2019 è stato dichiarato un reddito non superiore ai 50mila euro e di aver versato, nello stesso anno di imposta, almeno 30 contributi giornalieri; in alternativa, basterà ottenere un reddito che non superi i 35mila euro, sempre nello scorso anno, ma almeno 7 contributi giornalieri.

Bonus Inps: la scadenza fissata

Non resta molto tempo per inoltrare la domanda all’Inps, necessaria al fine di usufruire del bonus. La scadenza è stata fissata per il prossimo lunedì, 8 giugno.