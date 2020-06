Stasera in TV: “King Kong” e “Gallo cedrone”

Nella serata di oggi, 3 giugno 2020, tanti i film presenti nel palinsesto TV, ma anche show e interessanti documentari. Ecco il meglio della programmazione televisiva, tra kolossal del cinema e la classica commedia all'italiana.

King Kong 2005 [Italia 1, 21:20]: film del 2005 diretto da Peter Jackson, remake del celebre film in bianco e nero. Il regista indipendente Carl Denham tenta di risollevare le sue sorti girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow e dal drammaturgo Jack Driscoll. Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvagge, animali preistorici ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra avere, però, un feeling particolare con la bella Ann.

Gallo cedrone [Cine 34, 21:10]: Un’altra esilarante commedia firmata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un italiano partito come volontario per la Croce Rossa in un paese arabo, viene fatto prigioniero e condannato a morte da un gruppo islamico. La televisione indaga sulla sua vita e scopre un uomo che ama rimorchiare le donne per strada, che pensa di essere il figlio naturale di Elvis Presley e che ha cambiato spesso pettinature. Insomma, un uomo senza definizione.

Nero a metà [RAI 1, ore 21:25]: Altro appuntamento con la sitcom firmata Rai. Una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik il caso non è semplice. Intanto emergono nuovi dettagli sul caso Becca.

Egitto: nuovi misteri – Sulle tracce di Cleopatra [Focus, 21:15]: Documentario sulla celebre regina d’Egitto Cleopatra. Descritta come una donna potente, attraente ma anche manipolatrice, la regina Cleopatra ha dato alla luce le più sfrenate teorie sulla sua vita e la sua personalità. Com’è stato davvero? Una squadra di esperti dà un’occhiata al suo viaggio, dal suo palazzo ad Alessandria immerso in quella che probabilmente è la sua tomba.

Il vento del perdono [Paramount channel, 21:10]: Film drammatico del 2005. Dopo la morte del suo unico figlio, Einar Gilkynson si è rinchiuso in sé stesso. Fallito il suo matrimonio e con il ranch quasi in rovina, l’unica persona che riesce a dialogare con Einar è il suo fedele amico Mitch, un uomo rimasto sfigurato e paralizzato in seguito all’aggressione di un orso. Un giorno, però, si presenta Jean, la moglie del figlio di Einar, ritenuta da lui la vera responsabile delle sue sofferenze, accompagnata dalla figlioletta undicenne Griff. Sarà proprio la bambina a far riavvicinare la mamma all’anziano allevatore.

Che fine hanno fatto i Morgan? [TV8, 21:30]: Tipica coppia newyorchese in crisi dopo una cena di riconciliazione diventano i testimoni di un omicidio. L’FBI li inserisce nel programma protezione testimoni e li manda in una sperduta cittadina del Wyoming. Lì i due, sotto falso nome, dovranno adattarsi alle abitudini locali e saranno costretti a risolvere i loro problemi stando insieme.