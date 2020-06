Saldi estivi 2020 in Sicilia: comunicata la data ufficiale d’inizio

É ufficiale la data dei saldi estivi 2020 in Sicilia. La regione siciliana partirà in anticipo rispetto al resto del Paese.

I saldi estivi 2020 in Sicilia partiranno già dal prossimo primo di luglio, a differenza del resto d’Italia, che partirà più tardi ad agosto. La decisione è stata presa di comune accorso tra l’assessore regionale alle Attività Produttive Turano e le associazioni di categoria.

“Accolta quindi la proposta di Confesercenti di mantenere la tradizionale data del mese di luglio per l’avvio degli sconti– si legge in una nota dell’associazione -, che derivava dai sondaggi effettuati tra i commercianti del settore moda dalle varie sedi provinciali in tutta l’Isola”.

L’ultimo sondaggio condotto da Confesercenti Messina aveva dimostrato, infatti, come 61% degli intervistati avrebbe preferito un avvio dei saldi estivi 2020 in Sicilia già a giugno o luglio, contro il 38% di chi preferiva il mese di agosto.

“La scelta di avviare i saldi il primo luglio– ha dichiarato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella – è quella più giusta, poiché invoglierà agli acquisti i consumatori restii e al tempo stesso permetterà ai commercianti di recuperare rispetto alle vendite deludenti della riapertura post lockdown. Anche le grandi catene dello shopping e l’e-commerce, che già avevano messo in campo attività promozionali che minacciavano il commercio tradizionale avranno meno chances”.