Netflix, serie TV e film: tutte le uscite del mese di giugno

Per questo mese di giugno Netflix si è davvero superata: in arrivo moltissime novità e uscite imperdibili tra film serie e altri contenuti.

Serie TV

In arrivo il 5 giugno la quarta e ultima stagione di “Tredici”: alle prese con l’ultimo anno di liceo, i protagonisti si trovano a dover fare i conti con con le azioni compiute nella terza stagione, andando ad approfondire quanto lasciato aperto dal finale. Tra decisioni difficili e un passato che torna a fargli visita, il futuro dei protagonisti di Tredici cambierà per sempre.

Prevista per il 10 giugno l’uscita di “Curon” e “Reality Z”, prodotti all’insegna del mistero e della suspense (nel secondo caso anche dell’horror).

Fuori per il 18 giugno la seconda stagione di “The Order”, in cui i protagonisti dovranno rispondere a molti interrogativi in sospeso; sarà immediatamente seguita dalla seconda stagione di “The Politician”, all’insegna di una “nuova stagione politica” dei protagonisti.

E infine, fortemente attesa, sarà finalmente disponibile la terza stagione di “Dark” a partire dal 27 giugno.

Altre uscite di giugno:

1 giugno: “DC’s Legends of Tomorrow” – Stagione 4;

2 giugno: “Le amiche di mamma: La stagione dell’addio“;

4 giugno: “Mi senti?” – Stagione 1;

9 giugno: “Modern Family “– Stagione 9;

9 giugno: “New Girl” – Stagione 7;

12 giugno: “Estate di morte” – Stagione 1;

12 giugno: “F is for Family” – Stagione 4;

21 giugno: “Suits” – Stagione 8 Parte 2;

24 giugno: “24” – Stagioni dalla 1 alla 8 comprese;

30 giugno: “I Griffin” – Stagione 17.

Film

Sul fronte film, molti interessanti nuovi arrivi tra cui “Dunkirk” e “Ready player one“, fuori rispettivamente il 15 e il primo giugno.

Disponibile dal 26 giugno il film “Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga“.

Altre uscite di giugno:

1 giugno: “84 Charing Cross Road“;

1 giugno: “Cimitero Vivente 2“;

1 giugno: “Ercole a New York“;

1 giugno: “Gremlins“;

1 giugno: “King Arthur – Il potere della spada“;

1 giugno: “I Mercenari 3“;

1 giugno: “Into the Storm“;

1 giugno: “LEGO Batman – Il Film“;

1 giugno: “Una pallottola spuntata 33 ⅓ – L’insulto finale“;

1 giugno: “Rampage – Furia Animale“;

1 giugno: “The Anomaly“;

1 giugno: “The End? L’inferno fuori“;

1 giugno: “Wishmaster“;

2 giugno: “Senza lasciare Traccia“;

5 giugno: “The Last Days of American Crime “;

5 giugno: “Choked: Money Talks “;

7 giugno: “365 giorni“;

7 giugno: “Bleed – Più forte del destino“;

7 giugno: “Inganni Online“;

7 giugno: “Ore 15:17 – Attacco al treno“;

12 giugno: “Da 5 Bloods – Come fratelli“;

15 giugno: “John Rambo“;

18 giugno: “Feel the beat“;

19 giugno: “Proiettile vagante“;

25 giugno: “Baby Boss“.