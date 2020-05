Ex Palazzo delle Poste: con la demolizione nasce una nuova finestra sul mare

Stamattina Catania si sveglia con un nuovo scorcio sul mare: la demolizione dell'ex Palazzo delle Poste, infatti, fa spazio al blu intenso, mentre i lavori di abbattimento proseguono rapidamente.

La demolizione dell’ex Palazzo delle Poste è cominciata già da tempo e con velocità, tanto che il governatore Nello Musumeci, intorno a metà maggio, quando sono iniziati i lavori, ha dichiarato che entro l’estate non sarebbe rimasto più nulla del vecchio rudere. Oggi, da dove una volta si ergeva il Palazzo delle Poste, si può scorgere il mare. Una vista che spesso, a parte in alcune zone, è celata ai catanesi, ma che è sempre un piacere ritrovare in città.

L’opera di abbattimento avrà un valore totale di 40 milioni di euro e a essa si accompagnerà il progetto di costruzione del nuova Cittadella giudiziaria. Il progetto conclusivo non è ancora stato selezionato, ma sono 85 le proposte concorsuali pervenute finora.

“Non rimarrà nulla di questo palazzone che era un emblema di spreco e abbandono“, aveva dichiarato il presidente della Regione in occasione dell’inaugurazione dei lavori. Alle sue parole si sono accompagnate le dichiarazioni del sindaco Salvo Pogliese, che ha affermato al riguardo: “un edificio che da troppo tempo aspettava di essere abbattuto e che costitutiva un elemento di degrado per la zona del nostro lungomare”.