Aeroporto Catania, si vola per l’Albania: in estate via alla tratta per Tirana

L'aeroporto di Catania riprende la sua attività nel migliore dei modi: inclusa una nuova tratta, stavolta verso la capitale dell'Albania, Tirana.

L’Aeroporto di Catania – Fontanarossa è pronto a ripartire nel migliore dei modi. Mentre, man mano, i voli vanno moltiplicandosi, permettendo una lenta ma costante ripresa delle attività – seppur ancora lontanissime dalla normalità – si pianifica già l’estate 2020: molto diversa da come la si aspetta, eppure non per questo priva di novità.

Ed ecco che, ad inaugurare questo nuovo capitolo dello scalo etneo, ci pensa una nuovissima rotta, operata dalla compagnia aerea low-cost Wizz Air: il volo diretto Catania – Tirana, la colorata capitale della vicinissima Albania. I voli partiranno dal prossimo 23 luglio: verranno operati di martedì, giovedì e sabato alle 13:10 dallo scalo etneo, mentre voleranno da Tirana, nei giorni sopra citati, alle 11:10. I biglietti sono già in vendita a tariffe base di 24,99€ solo andata.

Un volo davvero breve, non più lungo di un’ora e mezza, per visitare la capitale di uno stato che spesso fa notizia, vista la sua ottima visibilità nei giorni di sereno dalle parti della Puglia. La città è famosa per i suoi palazzi color pastello nelle vicinanze del centro: in essa, è possibile trovare un misto di architetture delle epoche ottomana, fascista e sovietica. Non resta dunque che aggiungere Tirana alla propria rosa di mete verso le quali partire: potrebbe essere la novità per l’estate di un anno sicuramente differente da ogni altro.