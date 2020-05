Volotea, biglietti in offerta a 9 euro: voli anche da Catania

Vorreste visitare le bellezze italiane senza spendere un patrimonio? Volotea permette di viaggiare da Catania a prezzi vantaggiosi, persino a 9 euro.

Volotea, la celebre compagnia low-cost spagnola, cerca di tornare alla normalità proponendo offerte davvero allettanti per chi ama viaggiare. I clienti hanno ancora una volta la possibilità di raggiungere mete più o meno distanti a prezzi davvero modici. Con soli 9 euro sarà possibile preparare le valigie e partire anche dall’aeroporto di Catania per raggiungere Torino. In totale, sono 40 le rotte soggette alla nuova offerta Volotea: da Catania si potranno raggiungere Verona, Napoli e Venezia al prezzo di 23 euro.

Se siete rapidi, e abbastanza fortunati, potrete visitare le città in questione per poi tornare in patria con gli stessi soldi spesi per il viaggio di andata: sul sito sono disponibili altrettanti voli con Catania come destinazione.

I biglietti in offerta serviranno a volare nei mesi estivi, in particolare dall’1 luglio al 30 agosto, e sono con disponibilità limitata. Non resta molto tempo per approfittarne: Volotea permette di acquistare questi voli entro e non oltre il prossimo 22 maggio (incluso).