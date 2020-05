UNICT – Guida dello studente 2020/21: quanto si pagherà di tasse

Come funziona il pagamento delle tasse per l'anno accademico 2020/21 all'Università di Catania? Tutte le informazioni su categorie di studenti e tipologie di tasse.

La Guida dello Studente dell’Università di Catania fornisce agli studenti e alle future matricole dell’Ateneo tutte le indicazioni utili in merito al pagamento delle tasse, stabilite in base alla categoria di studente cui si appartiene. Di seguito, riassumiamo i punti più importanti validi per l’anno accademico 2020/21.

Anche per quest’anno, la quota fissa uguale per tutti gli studenti è pari a 156 euro. Questa è composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro e dall’imposta di bollo di 16 euro. Si ricorda che, a tale quota, per gli studenti irregolari, si applicherà l’importo aggiuntivo di euro 200.

Ai 156 euro si aggiunge poi il contributo onnicomprensivo annuale, che varia in funzione della regolarità degli anni di iscrizione e, pertanto, della categoria di studente alla quale si appartiene.

Contributo onnicomprensivo annuale

Studenti iscritti al primo anno accademico: per gli studenti iscritti al primo anno accademico l’unico requisito da soddisfare è quello relativo al valore ISEE 2020 per le prestazioni per il diritto universitario.

a) sono iscritti all’università (all’università non al corso di studio) da un numero di anni accademici non superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2017-18, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);

b) abbiano conseguito un determinato numero di crediti entro il 10 agosto 2020 (nei 12 mesi antecedenti); che abbiano, cioè, superato esami (non crediti riconosciuti o convalidati) per almeno 10 CFU nel caso di iscrizione al secondo anno accademico; per almeno 25 CFU nel caso di iscrizione a tutti gli anni successivi al secondo (anche dal 3° anno in corso al 1°F.C.).

Tabella pagamento tasse

