Stasera in TV: “Parto col folle” e “Jane Eyre”

Si avvicina il weekend, ecco il meglio della programmazione televisiva di stasera nella selezione giornaliera della redazione: si spazia dal classico film comico, al film d'azione, all'intramontabile riadattamento letterario.

Felicia Impastato [Rai 1, 21:25]: Felicia Impastato è una donna che ha sofferto molto a lungo nella vita e il dolore lo conosce molto bene. Ha dovuto attendere 22 anni per ottenere giustizia per l’assassinio di suo figlio. La fiction racconta la vita di Felicia Bartolotta, sposata Impastato, attivista italiana famosa per essere stata la madre di Peppino Impastato e per aver combattuto a lungo con il fine di assicurare alla giustizia gli assassini del figlio.

Baby Driver – Il genio della fuga [Rai 4, 21:21]: Baby, così viene chiamato, è un giovane che alla guida di un’auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall’aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell’anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Ciò che ora vorrebbe poter fare e’ staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra.

Parto col folle [Canale 20, 21:04]: Peter Highman, ipersensibile ed eccitabile architetto, è in trasferta ad Atlanta per lavoro. Per ritornare dalla moglie, che sta per partorire, è costretto ad accettare un passaggio dall’aspirante attore Ethan Tremblay altrimenti non arriverà in tempo per assistere alla nascita del figlio. Inizia cosi’ un viaggio che si rivelerà naturalmente piuttosto agitato e pieno di sorprese.

Jane Eyre [Iris, 21:00]: Orfana e povera, Jane Eyre trascorre l’infanzia con una zia crudele e la giovinezza in un istituto con una preside perfida che la prende in odio. Cresce chiusa, abituata all’infelicità, ma anche molto orgogliosa e sensibile. Finalmente trova un impiego come istitutrice in un’imponente casa di campagna di proprietà del misterioso Mr. Rochester. Jane, che non è bella né vivace, si innamora di quest’uomo triste che sembra nascondere qualche oscuro segreto. Classico romanzo ottocentesco sull’infelicità sconfitta da un amore tormentato, con una trama a tinte forti, scenari suggestivi e colpi di scena. Dall’opera di Charlotte Bronte.