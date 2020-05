Stasera in TV: “Hunger Games” e “Inception”

Serata ricca di film per questo giovedì di fine maggio. La selezione della programmazione televisiva odierna prevede film per tutti i gusti, dai trionfi del cinema di Hollywood alle commedie: ecco i consigli della redazione.

Hunger Games: Il canto della rivolta (Parte 1) [Italia 1, 21:30]: Prima parte dell’ultimo capitolo della fortunata saga con protagonista Jennifer Lawrence. I 75esimi giochi al massacro, chiamati Henger Games, sono volti al termini. La resistenza ha avuto la meglio riuscendo a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli alla fortezza del distretto 13, ma Peeta non è con loro. Katniss vuole salvarlo ma per farlo deve collaborare con la rivolta e portarla a termine. Dall’altro lato del campo anche Snow cerca di sfruttare l’immagine di Peeta per salvare il potere.

Vivi e lascia vivere [Rai 1, 21:25]: Renato torna a Napoli e sconvolge così gli equilibri di Laura. La protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci, cerca di recuperare i rapporti con i figli ma tutto sembra scivolargli dalle mani.

Inception [20 Mediaset, 21:04]: Film del 2010 con la regia di Christopher Nolam. Dom Kobb (Leonardo Di Caprio) è il miglior ladro in circolazione. Stiamo parlando della pericolosa e difficile arte di estrarre segreti rilevanti dall’inconscio durante la fase onirica, il momento in cui la mente abbassa tutte le sue difese e diventa vulnerabile. Questa abilità ne ha fatto un personaggio di rilievo nel mondo dello spionaggio industriale, ma viene così condannato ad una eterna fuga. Egli dunque è privato della possibilità di amare e di essere amato, finché non gli viene offerta una possibilità di redenzione e di uscita dal circolo vizioso. Questa volta però, Cobb e il suo team di specialisti, dovranno operare un totale ribaltamento di fronte e invece di sottrarre informazioni dovranno riuscire a crearne: invece di rubare semplicemente un’idea dovranno farla nascere, generarla da zero.

In questo mondo di ladri [Canale 5, 21:21]: Altra commedia firmata Vanzina. A Livigno una multiproprietà in un residence che in realtà non è mai stata costruita viene venduta a diverse persone. I cinque truffati (Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello) non si conoscevano e si ritrovano insieme dopo aver sporto denuncia.

Scemo e più scemo [Italia 2, 21:20]: Sin dal primo giorno al college Lloyd Christmas si accorge di aver trovato in Harry Dune un amico inseparabile. I ragazzi però cadono nella rete del corrotto preside Collins e della sua fidanzata, la coordinatrice del servizio mensa: i due vogliono trasformarli nei primi studenti di una classe fittizia per alunni “speciali” per truffare ben 100.000 dollari di sovvenzioni. Ma la bella cronista del giornale della scuola si accorge che qualcosa non va.

La nuova storia del sistema solare (Documentario) [Focus, 21:15]: La nostra casa: il sistema solare da conoscere meglio continuando il viaggio alla scoperta dei pianeti giganti quali Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e altro ancora…