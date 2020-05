Coronavirus in Sicilia, 0 deceduti anche oggi: i dati del 20 maggio

Coronavirus in Sicilia: l'aggiornamento sui dati di oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Calano ancora i ricoveri e il numero dei positivi rimane contenuto.

Iniziata la nuova fase, dopo il lockdown, in tutta Italia. Il 18 maggio il governo nazionale, dopo la diminuzione dei contagi delle scorse settimane, ha dato il via libera per le riaperture. Anche la Sicilia, in prima fila tra le Regioni che spingevano per la riapertura, è ripartita e purtroppo non sono mancate le polemiche per i primi assembramenti in giro, con gente che ha preso d’assalto i centri commerciali. Nel frattempo, la Regione Siciliana continua il quotidiano aggiornamento dei dati sui contagi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15:00 di oggi, mercoledì 20 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 123.573 (+1.533 rispetto a ieri), su 110.205 persone: di queste sono risultate positive 3.411 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.523 (-1), 1.620 sono guarite (+9) e 268 decedute (0). Degli attuali 1.523 positivi, 129 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.394 (+7) sono in isolamento domiciliare.

Questi il quadro del Coronavirus in Sicilia oggi. Per una visione organica dell’andamento del contagio si rimanda alle infografiche aggiornate dalla redazione.