Sicilia, salta il concerto di Coez al Teatro Antico di Taormina

Annullato il concerto di Coez in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina. Salta l'intero tour dell'artista che, dal suo profilo Instagram, manda un messaggio ai fan.

Come già reso noto in precedenza, a seguito delle disposizioni ministeriali, i live di quest’estate sono sospesi e rimandati al prossimo anno. Tra i tour che salteranno anche quello di Coez, che avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Antico di Taormina, il 25 luglio 2020, per l’unica data siciliana del tour. Il cantante ha comunicato che il concerto non sarà posticipato, ma solo annullato.

La notizia dell’annullamento è stata data direttamente dal cantante sul suo profilo Instagram. “Amici miei – ha esordito Coez –, come tutti immaginerete quest’estate non si suonerà e purtroppo per il tipo di tour che avevo in mente mi sono sentito costretto ad annullare piuttosto che a posticipare di un anno. Come al solito noi cercheremo di trovare il lato positivo anche in una situazione del genere, avrò molto tempo per lavorare a delle nuove canzoni e altrettanto tempo per pensare a un live fuori dal normale. Stringo fortissimo i sei incredibili romantici che hanno comprato i biglietti di Rock in Roma la scorsa settimana. Ritornerò”.

Per tutte le informazioni che riguardano i biglietti, occorre consultare il sito Vivo Concerti.