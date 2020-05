Facebook, arriva l’Avatar personalizzato: ecco come crearlo

Facebook annuncia la creazione di un proprio avatar all'interno della piattaforma. Ecco come realizzarlo e condividerlo con gli amici.

Facebook ha recentemente introdotto una nuova funzionalità all’interno della sua piattaforma. Si tratta della possibilità di realizzare degli avatar, ovvero una riproduzione fedele di se stessi da utilizzare come adesivo per pubblicare un commento sotto un post oppure condividerlo sul proprio feed. A primo impatto questa nuova funzionalità ricorda molto le Memojii sviluppate da Apple per la sua applicazione “Messaggi”. Tuttavia, nella versione presentata da Facebook non risulta la possibilità di registrare dei filmati con il movimento tridimensionale del volto.

La procedura di creazione dell’avatar è abbastanza semplice. In primo luogo, per utilizzare l’opzione di creazione degli avatar, è necessario scaricare l’ultima versione di Facebook presente sugli appositi store online come Google Play Store e l’App Store. Una volta ottenuta la versione più recente, bisogna recarsi presso la sezione commenti di un qualsiasi post e selezionare l’icona della “faccina”. A questo punto dovrebbe apparire una finestra che permetta la realizzazione e modifica dell’avatar. Qualora non dovesse essere mostrata, potere recarvi all’interno di un post di un soggetto che ha condiviso la sua versione virtuale. Per ovviare questo problema, ad esempio, potete recarvi presso il profilo Facebook di Mark Zuckerberg.

All’interno dell’editor di creazione e modifica del vostro personaggio sono presenti molteplici opzioni di personalizzazione come la capigliatura, gli occhi, la forma del viso, la tonalità della pelle, le sopracciglia, l’aggiunta della barba e dei baffi, la modifica della corporatura e la possibilità di inserire un copricapo.

Ultimate e concluse le modifiche dall’editor, infine, risulta la possibilità di impostarlo come immagine del profilo, condividerlo all’interno del proprio feed delle notizie. Se non dovesse piacervi l’aspetto, non preoccupatevi perché sarà possibile modificarlo. Insomma, la società di Zuckerberg non resta a guardare e sperimenta sempre nuovi modi per attrarre gli utenti all’interno del social network.