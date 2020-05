Manifestazioni, eventi e spettacoli in Sicilia: c’è la data per la ripartenza

Nella nuova ordinanza del Presidente Musumeci ci sono novità per la ripresa di concerti, spettacoli ed eventi fieristici.

Una notizia che si attendeva da settimane. Dopo il via libera a palestre, piscine e parchi archeologici, la cui riapertura è prevista per il 25 maggio, anche il settore teatrale, dei cinema, dei concerti è pronto a riaprire i battenti al pubblico. L’annuncio è stato fatto dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che nella sua nuova ordinanza ha fissato una data certa per la ripresa del suddetto settore: l’8 giugno.

L’ordinanza, infatti, parla chiaro: “Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con la presenza di pubblico, nonché ogni attività convegnistica in un luogo chiuso o aperto sono autorizzate a partire dall’8 giugno, fermo il monitoraggio delle condizioni epidemiologiche dell’Isola. […] Nella stessa data è autorizzata l’aperture delle discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.“

Sempre dall’8 giugno “è consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee Guida“.