Stasera in TV: in onda “Tutti i soldi del mondo”

Il mondo si ferma, ma l'intrattenimento no: in questa fase dell'emergenza sanitaria, ecco cosa offe la programmazione TV per stasera, venerdì 15 maggio.

Tutti i soldi del mondo [Rai 1, 21.25]: Ridley Scott dirige Michelle Williams, Christopher Plummer e Mark Wahlberg in una pellicola thriller. Luglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA, Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e cose.

Euforia [Rai 3, 21.20]: dramma con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Mimzy – Il segreto dell’universo [Paramount Channel, 21.15]: un giorno, giocando sulla spiaggia, Emma e Noah trovano una strana scatola con alcuni oggetti curiosi, tra i quali delle pietre e un coniglio. I due bimbi cominciano a giocarci, scoprendone i misteriosi poteri: le pietre ruotano creando campi energetici e il coniglietto parla a Emma.

Fire with fire [Spike, 21.30]: Josh Duhamel, Rosario Dawson e Bruce Willis in un action-thriller. Dopo una dura giornata di lavoro, il vigile del fuoco Jeremy Coleman ha l’abitudine di andare a bere qualcosa con i colleghi. Una sera, quando entra nel negozio di liquori, assiste all’omicidio dell’assistente del proprietario, per mano del razzista Hagan. Convinto dal detective Mike Cella a identificare Hagan, Jeremy entra nel programma di protezione testimoni, perdendo la sua identità e il suo lavoro. Di fronte alle numerose difficoltà a cui va incontro in una vita che non sente più sua, Jeremy trova solo il sostegno di Talia Durham (Rosario Dawson), uno sceriffo federale di cui si innamora. Nelle settimane precedenti al processo, quando su richiesta del suo legale Hagan viene rimesso in libertà, Jeremy si ritrova ad affrontare il nemico faccia a faccia in un serrato confronto che provocherà più di una vittima.