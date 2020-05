Stasera in TV: in onda “Una festa esagerata” e “Huger Games”

Questa sera continua la saga di Hunger games, tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Inoltre, la nostra redazione ha selezionato per voi altri titoli cinematografici romantici e divertenti

Una festa esagerata [Canale 5, 21:21]: Vincenzo Salemme dirige e interpreta una spassosa commedia con un cast eccezionale. Un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un “imprevisto” rischia di rovinare tutto.

Hunger Game-la ragazza di fuoco [Italia uno, 21:30]: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) torna a casa sana e salva dopo aver vinto la 74ma edizione degli Hunger Games annuali insieme al tributo Peeta Mellark (Josh Hutcherson). Aver vinto comporta però dover lasciare la famiglia e gli amici per intraprendere il “tour della vittoria” per i diversi distretti. Lungo la strada, Katniss si rende conto che una ribellione sta iniziando a prender corpo mentre a Capitol City il presidente Snow (Donald Sutherland), incurante della situazione, pensa all’organizzazione dei nuovi Hunger Games, un’edizione destinata a cambiare Panem per sempre.

Molly’s game [Rai Movie, 21:10]: basato sulla storia vera di Molly Bloom, una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino.

Poseidon [Iris, 21:00]: nella notte di capodanno, una nave da crociera viene travolta da una onda anomala in mezzo all’Atlantico. La nave capovolta affonda, ma nel suo salone rimangono intrappolati un centinaio di passeggeri in una bolla d’aria.

Prima o poi mi sposo [Canale nove, 21:35]: lei è una donna in carriera: organizza matrimoni per coppie danarose, e ovviamente è single. Lui la salva da un incidente e scocca la scintilla. Ma lei sta organizzando le nozze della ragazza più ricca di San Francisco, e chi è lui, se non il promesso sposo?