Multe meno salate per chi non rispetta il contenimento: si abbassa l’importo massimo

Passa un emendamento che ha stabilito che le sanzioni per i trasgressori delle norme di prevenzione del contagio partiranno da un minimo di 400 euro, fino ad un massimo di 1.000 euro.

Un emendamento approvato alla Camera nel corso della giornata di ieri con 430 voti favorevoli abbassa da 3.000 a 1.000 euro la quota massima delle multe per i trasgressori delle norme relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

La prima firma è stata quella di Simone Baldelli. L’emendamento, giudicato dalla relatrice Lorefice “di buon senso” ha quindi stabilito sanzioni amministrative che, partendo da un minimo di 400 euro, arrivino ad un tetto massimo di 1.000.

Per quanto riguarda le multe già applicate prima dell’entrata in vigore dell’emendamento, continua ancora Lorelli “saranno applicate nella misura minima ridotta della metà”. Per quanto riguarda le multe precedenti, ha spiegato Lorefice, “saranno applicate nella misura minima ridotta della metà”, e quindi le sanzioni effettuate precedentemente al decreto, in cui viene specificato che la sanzione minima è di 400 euro, avranno un valore di 200 euro.