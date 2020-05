Stasera in TV: “Io sono Mia” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”

Un'altra serata davanti alla tv? Cercate qualcosa di avvincente da guardare o preferite un film tranquillo? Ecco le proposte di oggi.

Io sono Mia [Rai 1, ore 21.25]: Mia Martini, un’artista dalla voce unica e dalla capacità di scrittura intensa, un’esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni. Questa è la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita.

A Napoli non piove mai [Rai 2, ore 21.20]: Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. Jacopo e’ vittima della sindrome dell’abbandono. Sonia soffre della sindrome di Stendhal. Il loro incontro porterà questi tre personaggi a superare le rispettive “sindromi” e affrontare la vita con ottimismo e positività , come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai…

Lo chiamavano Jeeg Robot [Rai 4, ore 21.20]: Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio.

Mission Impossible – Fallout [Canale 5, ore 21.21]: Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine di una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, un’intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andrà come previsto.