Covid-19: in Germania l’indice di contagio risale a 1,1 dopo le riaperture

Covid-19: in Germania l'indice di contagio risale dopo le riaperture. Dopo l'allentamento delle misure restrittive, il Paese registra un aumento di casi e di decessi.

Dopo le riaperture e l’allentamento delle misure di sicurezza, tornano a crescere i casi ed i decessi per Coronavirus in Germania. Nelle ultime 24 ore infatti 933 persone sono risultate positive al Covid 19 e si sono registrati 116 decessi, secondo il bilancio pubblicato oggi dall’Istituto Robert Koch. Si tratta di un netto aumento rispetto ai 22 decessi e i 357 contagi del bilancio di ieri. Il totale dei casi ora è a 170.508 e il numero dei morti è 7.533.

Il land più colpito è la Baviera, con 44.593 casi e 2.182 decessi, seguito da Renania Nord-Westfalia, 35.333 positivi e 1.456 morti, e y Baden-Wurtemberg, 33.359 contagi e 1.568 morti. A Berlino si sono registrati 6.274 casi e 165 morti.

Secondo il Robert Koch Institut di Berlino in riferimento ai dati pubblicati alla mezzanotte di domenica scorsa, in Germania il tasso di riproduzione del contagio da coronavirus R0 è salito ancora lievemente ad 1,13. Nel fine settimana era salito sopra la soglia di sorveglianza del valore 1.

Non si può “ancora valutare se la tendenza delle nuove infezioni, in calo nelle ultime settimane, continuerà, o se ci sarà un nuovo aumento del numero di casi”, hanno commentato all’istituto, che da questa settimana non terrà più le sue consuete conferenze stampa.