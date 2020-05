UNICT – Erasmus+ Studio: pubblicate le graduatorie definitive 2020/21

L'Università di Catania ha pubblicato le graduatorie di merito per il bando Erasmus+ Studio, suddivise nelle quattro macro-aree bio-medica, economica/ giuridica/sociale, scientifica e umanistica.

Viste le misure di restrizione ancora in vigore, l’inizio e la durata dell’Erasmus potrebbero essere oggetto a cambiamenti rispetto a quanto era stato stabilito nel momento in cui la domanda è stata accettata. Per ogni dubbio sulle procedure per accettare o rifiutare è stato attivato un Help Desk che mette in contatto gli studenti con i consulenti tecnici del portale studenti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ateneo, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.