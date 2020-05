Bandiere Blu 2020: premiate sette spiagge siciliane

Nessuna new entry in Sicilia. Tra le bandiere blu del 2020 sono state riconfermate le sette spiagge siciliane del 2019, ma la premiazione sarà tutta virtuale.

Sono state rese note le spiagge italiane che si sono aggiudicate il riconoscimento della “Bandiera Blu” per il 2020. Il premio viene assegnato dalla Fee, Foundation for Environmental Education, in base ai criteri di incotaminazione, pulizia delle aree e qualità dei servizi offerti per i bagnanti. Le spiagge italiane che si sono aggiudicate questo riconoscimento speciale sono ben 385, ma la consegna dei premi avverrà solo in via telematica a Roma presso la sede della Fee il 14 maggio.

Bandiere blu 2020: le spiagge siciliane premiate

Per quanto riguarda la Sicilia, nessuna novità: sono state riconfermate le bandiere blu per le sette spiagge siciliane dell’anno scorso, in tre delle province siciliane. Nella provincia di Ragusa spicca la spiaggia Pietre Nere a Raganzino, Marina di Ragusa e le spiagge di Ispica, Santa Maria del Focallo e Ciriga.

Nel messinese trovano spazio Tusa con la spiaggia Lampare e la spiaggia Marina e il lungomare di Santa Teresa di Riva, riconfermata per la quarta volta consecutiva. Le spiagge delle Isole Eolie riconfermate sono quelle di Lipari, Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda.

Bandiera blu anche nell’agrigentino Menfi al Lido Fiori Bertolino e a Porto Palo Cipollazzo.