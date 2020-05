Stasera in TV: in onda “Hunger Games” e “Pelé”

Un'altra serata davanti alla TV? Per fortuna, la programmazione di oggi offre un'ampia scelta e sono molti i film e i programmi che potrebbero fare al caso vostro. Ecco qualche suggerimento.

Sweet Virginia [Rai4, ore 21.20]: In una piccola città dell’Alaska, un ex star del rodeo stringe amicizia con un ragazzo, ma quest’ultimo è il responsabile di un feroce omicidio avvenuto poco tempo prima che ha terrorizzato tutta la comunità cittadina.

Pelé [Canale 5, ore 21.21]: La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelé, da quando appena diciassettenne segno’ il goal che porto’ il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un’infanzia di povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese cambiandolo per sempre.

Hunger Games [Italia 1, ore 21.20]: Ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente (Donald Sutherland) e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all'ultimo sangue terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell'ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss (Jennifer Lawrence), offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall'ex vincitore e alcolizzato Haymitch (Woody Harrelson), e il giovane Peeta (Josh Hutcherson), da sempre invaghito della ragazza.