Stasera in TV: in onda “Star Wars – Il risveglio della Forza”

È iniziata la Fase 2, ma non è ancora il momento di lasciare il divano e la TV: ecco i film consigliati dalla redazione LiveUnict in programmazione per stasera, mercoledì 6 maggio.

Star Wars – Il risveglio della Forza [Italia 1, 21.30]: il settimo episodio (il primo dell’ultima trilogia) della saga degli Skywalker, diretto da J. J. Abrams. Tutti sono alla ricerca del maestro jedi Luke Skywalker, esiliatosi su un pianeta che si può raggiungere tramite una mappa nascosta, mentre infiamma la guerra tra la Resistenza ed il Primo Ordine. Un frammento della mappa, ricavato dal droide BB-8, cade in mano di una mercante di rottami (Rey) e di un disertore degli assaltatori degli Stormtrooper (Finn), i quali partiranno per portare il frammento a Leia, aiutati dalla coppia Han Solo e Chewbacca.

Qualunquemente [Rai Movie, 21.10]: Antonio Albanese impersona Cetto La Qualunque. Ritornato a casa dopo una latitanza all’estero, ritrova i suoi vecchi complici e amici. Tuttavia, Cetto dovrà affrontare l’ondata di legalità che potrebbe investire le sue stesse proprietà (tutte illecite).

Michael Collins [Iris, 21.00]: Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn e Alan Rickman in una pellicola di carattere storico. Durante la Rivolta di Pasqua del 1916, i rivoluzionari irlandesi si arrendono all’esercito inglese. Tra i leader rivoluzionari, solo Eamon De Valera, cittadino americano, viene risparmiato dal plotone d’esecuzione. Molti suoi seguaci tra cui Michael Collins e il suo caro amico Harry Boland finiscono in prigione. Al loro rilascio, si trovano ad essere i nuovi capi del movimento indipendentista. Durante un violento scontro con la polizia reale irlandese, Collins viene ferito e curato amorevolmente da Kitty, che diventerà la sua compagna.

Aspirante vedovo [Nove, 21.30]: Massimo Venier dirige Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Alberto Nardi, imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita sposando Susanna Almiraghi, industriale del Nord tra le più ricche e potenti in Italia. Stanca di un marito inconcludente e pieno di debiti, Susanna ha deciso di mollarlo ma il destino fa sì che tutti la credano vittima di un incidente aereo e che Alberto si ritrovi improvvisamente a gestire l’impero finanziario di famiglia. Nel giro di 24 ore però la realtà si ribalta nuovamente: Susanna, che non e’ mai salita sull’aereo, torna a riprendere il suo posto di comando ma in Alberto matura l’idea di liberarsi della moglie