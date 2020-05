Stasera in TV: film e programmi in onda oggi

Cosa guardare stasera in tv? Ecco una lista di programmi e di film in onda questa sera, da guardare comodamente dal divano di casa propria.

Pooh amici per sempre [Rai1, ore 21.25]: Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si racconteranno attraverso aneddoti, racconti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Tante avventure vissute insieme nel corso di queste cinque decadi che, non solo permetteranno ai fan dei Pooh di rivivere i momenti più belli e significativi della storia dei loro idoli, ma che vedranno anche il coinvolgimento di ospiti tra amici e colleghi che in un modo o nell’altro ne hanno fatto parte.

Gomorroide [Rai2, ore 21.20]: La camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro. Un giorno, ai tre attori della serie, viene recapitata una busta…

Attacco al potere – Olympus has fallen [Rai 4, ore 21.19]: Mike Banning (Gerard Butler) è un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca è attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che può salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione stessa.

Le Iene Show [Italia 1, ore 21.15]: Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.