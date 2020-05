Stasera in TV: Il commissario Montalbano e Il Signore degli Anelli

Inizia oggi la Fase 2, ma non è ancora tempo di concedersi uscite serali, visto che pub e locali sono ancora chiusi. La TV è ancora una valida compagna per passare le serate: ecco la programmazione televisiva di oggi.

Il commissario Montalbano – Le ali della Sfinge [Rai 1, 21:25]: In una vecchia discarica viene rivenuto il cadavere di una ragazza. Montalbano comincia la sua indagine, svogliato e immerso nei pensieri dell’amata Livia.Vengono trovati corpi di altre ragazze, tutte con una caratteristica in comune: una farfalla tatuata sulla scapola.

Il signore degli anelli – Le due torri parte I [Canale 5, 21:21]: Secondo capitolo della trilogia del “Signore degli anelli”, la Comunità si è scissa in tre. Frodo e Sam, persi nelle colline di Emyn Muil, scoprono di essere inseguiti da Gollum, una creatura corrotta dall’Anello. Costui promette agli Hobbit di condurli fino alla Porta Nera di Mordor; attraverso la Terra di Mezzo, Aragorn, Legolas e Gimli fanno rotta verso Rohan, il regno assediato da Theoden.

Emigratis [Italia 1, 21:26]: Lo scrocco come modus vivendi. I due noti comici pugliesi Pio e Amedeo girano il mondo soggiornando a casa dei VIP, che diventeranno le vittime dei loro viaggi, senza spendere un euro. Questa sera andranno a trovare: Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco e molti altri ancora.

Ladi Macbeth [Cielo, 21:26]: Obbligata a un matrimonio di convenienza, la giovane Katherine vive in una grande casa di campagna con un marito che non la considera e un suocero che le rimprovera di non essere una moglie adeguata. Durante una prolungata assenza dei due uomini, la ragazza intreccia un rapporto passionale con lo stalliere Sebastian. La relazione infonde nella donna una forza inattesa, che la spinge a sbarazzarsi di chiunque ostacoli il suo amore tormentato.