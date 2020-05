Le città siciliane come in una costellazione: la mappa notturna dallo spazio [FOTO]

Uno scatto notturno dallo spazio, analizzato per far vedere la luce prodotta da ogni città. Un regalo per i siciliani di ogni dove, che possono così vedere quanto luminoso sia il posto dove vivono.

Quante volte, in un momento di riflessione, ci si è chiesti: “come ci vedranno dallo spazio”? Quante volte ci si è fatti questa domanda di notte, osservando la moltitudine di luci prodotte dal luogo in cui si vive? Non è una novità ricevere un feedback dallo spazio: sono moltissimi, infatti, gli scatti effettuati in notturna dagli astronauti in missione al di sopra della Terra. Così come non è la prima volta che capita di osservare una foto della Sicilia in notturna: Luca Parmitano, l’orgoglio tutto etneo, ne ha condivise diverse sin dalle prime missioni.

Un regalo grande, che risponde alle curiosità di molti, e che viene reso ancora più speciale dall’operato di Giuseppe Di Benedetto, che ha analizzato una di queste foto ponendo sopra ogni fonte luminosa il nome del luogo ove essa provenisse. Si apre dunque la caccia alla propria città, una sfida tra quale di esse risplenda di più: quale sarà la stella più bella della “costellazione” a forma di Sicilia?