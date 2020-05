Mascherine e occhiali: cinque rapidi trucchi per evitare l’appannamento

Per chi porta gli occhiali, indossare la mascherina può essere fastidioso a causa del rapido appannamento delle lenti. Ecco qualche consiglio per evitare il problema e stare in sicurezza.

In molte regioni italiane, come in Campania, da oggi le mascherine saranno obbligatorie per sostenere la propagazione del virus in fase due, ma in ogni caso ne è già raccomandato l’utilizzo in diverse circostanze, dal supermercato alle visite ai parenti. Una categoria che potrebbe avere qualche piccolo intoppo è chi porta gli occhiali, poiché molte mascherine, specie quelle senza filtro, tendono ad appannare le lenti con pochi respiri. Ecco qualche rapido consiglio per evitare questo inconveniente.

Indossare la mascherina della giusta taglia

La maggior parte delle mascherine che si trovano sul mercato sono taglia unica, ma si trovano anche strumentazioni adatte con misure diverse e personalizzabili. Ad esempio, il viso di un bambino è diverso da quello di un adolescente. Bisogna sempre assicurarsi che la mascherina aderisca bene con il visto.

Le mascherine universali non aderiscono bene? Ecco come farle aderire alla forma del viso

Le mascherine chirurgiche sono universali e quindi non vi è un taglia a seconda della conformazione del viso. A volte possono calzare larghe, altre possono impedire un corretto ricircolo di ossigeno e anidride carbonica a discapito della nostra vista: l’anidride carbonica che gettiamo via, resta imprigionata nella mascherina. L’unica via di fuga è la zona del naso, dove risale e viene in parte rilasciata, provocando l’appannamento degli occhiali.

Per evitare tutto ciò, una soluzione è piegare a metà la mascherina dal lato opposto da cui si indossa. Procedere con due nodi stretti in prossimità dell’attacco che c’è tra la mascherina e i gli elastici o i fili che poi vengono posti alle orecchie o legati dietro la nuca. Infine bisogna rigirare la mascherina e indossarla. La mascherina si adeguerà alla forma del viso e permetterà un ricircolo dell’aria più efficace.

Applicare uno spray anti-appannamento

Uno dei metodi più comuni e più efficaci per prevenire l’annebbiamento delle lenti è quello di usare appositi spray, gel o prodotti anti-appannamento con le dovute cautele e istruzioni.

Schiuma da barba o sapone liquido, se non si dispone di uno prodotto ad hoc

Altra soluzione curiosa e low cost è quella di usare due prodotti che in una casa non mancano mai: schiuma da barba o sapone. Per quanto riguarda il metodo della schiuma da barba, serve pochissimo prodotto e va passato su entrambi i lati della lente per qualche minuto. Risciacquare con acqua tiepida alla fine della procedura. Il procedimento se si usa il sapone liquido è analogo. È necessaria una piccola quantità di sapone e segnare una croce su ogni lente e spalmare il prodotto su entrambi i lati con un panno in microfibra. Ciò crea uno vero e proprio strato protettivo.