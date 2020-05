Stasera in TV: in onda Concerto del Primo maggio e “Breaking Dawn”

Festa dei lavoratori da passare dentro le mura di casa: ma sarà comunque possibile assistere al tradizionale concertone. Ecco la programmazione TV di stasera, venerdì 1° maggio.

Pane e libertà [Rai 1, 21.25]: la miniserie di due puntate dedicata alla vita del sindacalista pugliese Giuseppe Di Vittorio, interpretato da Pierfrancesco Favino, diretto da Alberto Negrin. Musiche a cura del maestro Ennio Morricone.

Concerto del Primo maggio 2020 [Rai 3, 20.00]: il tradizionale concertone del primo maggio che dovrà fare a meno delle migliaia di persone in piazza. Conduce Ambra Angioini, con performance di vari artisti nazionali e internazionali, tra cui anche Sting e Vasco Rossi.

The Twilight Saga: Breaking Dawn [Italia 1, 21.30]: terzo capitolo della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson. Bella ed Edward, dopo essersi sposati e aver vinto le ultime resistenze di lui, si concedono finalmente l’una all’altro. La ragazza, oltre a cominciare la trasformazione che la renderà immortale, rimane incinta. La sofferta nascita della figlia sovvertirà il precario equilibrio tra i Cullen e i Vulturi, destinati a scontrarsi in una nuova battaglia.

Armageddon – Giudizio finale [Paramount Channel, 21.15]: Michael Bay dirige Bruce Willis, Liv Tyler e Ben Affleck in un action fantascientifico. Per distruggere un enorme meteorite in rotta verso la Terra, è necessario far esplodere, nella profondità delle sue rocce, un ordigno nucleare: gli unici uomini capaci di portare a termine la missione sono un gruppo di trivellatori petroliferi.