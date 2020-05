Su Facebook arriva l’emoji dell’abbraccio: ecco cosa simboleggia

Emoji abbraccio su Facebook: arriva la nuova reaction che, affiancando quelle tradizionali, esprime solidarietà in un momento nel quale l'affetto a distanza è fondamentale.

Su Facebook è arrivata l’emoji abbraccio: chi è che non l’ha ancora vista, scorrendo la propria home di Facebook? Non tutti possono ancora utilizzarla, ma a chiunque sarà capitato di vederla in qualche post condiviso da amici e da pagine che seguiamo. Ma che cos’è? E perché è stata introdotta?

Si tratta di una nuova trovata di Facebook che, come al solito, si mostra al passo con i tempi e perfettamente in grado di rappresentare il periodo storico in cui i propri utenti vivono. L’emoji dell’abbraccio, che si aggiunge al pollici all’insù, al cuoricino, alla risata, alla faccina triste, stupita e arrabbiata, è la nuova “reaction” per simboleggiare l’affetto a distanza, promosso a causa dell’emergenza sanitaria.

L’arrivo dell’emoj era già stato preannunciato da Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Emea (Europa, MEdio Oriente e Africa) che, su Twitter, aveva parlato della reaction come un nuovo strumento per “darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti”. Al momento dell’introduzione dell’emoji sul social, infatti, si legge il messaggio: “Anche se siamo distanti, uniti ce la faremo. Abbiamo aggiunto una nuova reazione per consentirti di trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti. Speriamo che possa aiutare te, i tuoi familiari e i tuoi amici a sentirvi più vicini”.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020