Fase 2: bonus di 200 euro per l’acquisto di bici e monopattini

La proposta della ministra dell'Infrastrutture De Micheli per la ripresa della mobilità sul territorio nazionale in vista della Fase 2.

La Fase 2 vedrà il ritorno di 3 milioni di persone sul territorio nazionale, i quali potranno utilizzare sia i loro mezzi privati che quelli pubblici. Uno degli obiettivi del Governo è quello di organizzare razionalmente la mobilità, al fine di evitare pericolose congestioni stradali.

A dare una soluzione è la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, la quale vorrebbe incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici e di mezzi elettrici o sostenibili. Infatti, la ministra De Micheli afferma che è in corso una soluzione per introdurre un bonus che ammonterebbe a 200 euro per l’acquisto di biciclette e di veicoli elettrici quali segway, hoverboard e monopattini.

Questo buono per la mobilità alternativa dovrebbe essere valido per i residenti in città metropolitane e aree urbane con più di 60 mila abitanti.