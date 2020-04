TFA Sostegno: prorogati i termini di iscrizione all’Università di Catania

Ci si potrà iscrivere ai corsi del Tfa sostegno dell'Università di Catania fino a estate inoltrata: per accedervi occorre superare una selezione per titoli ed esami.

Un’altra novità da parte dell’Università di Catania, dopo l’annullamento dei test d’ammissione Tolc e la proroga del pagamento delle tasse universitarie. È stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine di partecipazione al bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/20.

I corsi istituiti all’Università di Catania sono a numero programmato e rilasciano 60 crediti formativi universitari. Per accedervi occorre superare una selezione per titoli ed esami. I posti disponibili sono complessivamente 600 (100 per gli abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia; 100 nella scuola primaria; 200 nella scuola secondaria di 1° grado; 200 nella scuola secondaria di 2° grado).

Per sostenere il test preliminare di accesso, occorre compilare la domanda di partecipazione online (collegandosi al Portale studenti) – indicando l’ordine di scuola per il quale si intende concorrere – ed effettuare il pagamento della relativa tassa entro il 31 luglio 2020 (ore 12). L’iscrizione alle prove è subordinata al possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del bando.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio TFA esclusivamente via email all’indirizzo tfa@unict.it.