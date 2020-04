Netflix: tutte le novità e le uscite previste a maggio

Netflix ha in serbo numerose allettanti e imperdibili uscite anche per il mese di maggio. Ecco tutte le novità e le serie da non perdere.

Buone notizie: anche per il mese di maggio, la piattaforma streaming Netflix ha in serbo molti nuovi arrivi. Ecco tutte le nuove uscite.

Dall’1 maggio sarà disponibile la miniserie Hollywood, dove vedremo un gruppo di ambiziosi aspiranti attori e registi impegnati nella Hollywood del secondo dopoguerra nel tentativo di realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo.

L’8 maggio arriva la seconda stagione di Dead to me: ancora più incentrati sull’amicizia, nei nuovi episodi ci saranno nuove crisi e drammi relazionali.

Sempre giorno 8 uscirà la prima stagione di The Eddy: protagonista il proprietario di un jazz club parigino invischiato con delinquenti pericolosi e pronto a tutto per difendere il suo locale, la sua band e e la figlia adolescente.

Il 15 maggio arriverà l’attesissima quarta stagione della serie SKAM Italia, che verterà sul personaggio di Sana, attraverso cui verranno trattati importanti temi quali la religione, essendo la giovane musulmana, e il bullismo, nelle sue diverse forme.

Arriva il 23 maggio la terza stagione di Dynasty: al centro il mistero dei due corpi ritrovati sul fondale di casa Carrington. Vedremo anche cosa succederà a Liam.

Prevista per il 29 maggio l’uscita della prima stagione di Space Force, nuova serie commedia i cui protagonisti sono incaricati di fondare l’aeronautica spaziale, nuova forza armata dell’esercito USA.

In arrivo anche la prima stagione di Snowpiecer, un intrigante thriller futuristico in cui la terra ghiacciata è esplorata dai sopravvissuti a bordo di un enorme treno.

Tra i film, il 22 maggio arrivano The Lovebirds, in cui una coppia in crisi si ritroverà coinvolta in un omicidio, e Scott Pilgrim vs the World.